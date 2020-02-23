Лига Европы

Лудогорец намерен узнать всю информацию по поводу предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Интера в Милане.

В связи с эпидемией коронавируса, вспыхнувшей на севере Италии, Лудогорец направил официальный запрос в УЕФА в связи с предстоящей поездкой болгарской команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Интера.

Лудогорец не хочет рисковать здоровьем игроков, сотрудников клуба и болельщиков, которых в Милане ожидается около 600, поэтому также отправил запрос в посольство Болгарии в Италии, чтобы получить точную информацию об эпидемиологической ситуации.

А ситуация настораживающая. По состоянию на ночь с субботы на воскресенье (22-23 февраля), в регионах Ломбардия (столицей которого является Милан) и Венето зафиксировано 132 случая заражения коронавирусом, при этом 26 человек находятся в отделениях интенсивной терапии и уже зафиксировано 2 летальных исхода.

В связи с этим премьер-министр Италии и министр спорта страны на совместной пресс-конференции объявили, что все спортивные мероприятия в Ломбардии и Венето в нынешний уик-энд отменяются, в том числе матчи 25-го тура Серии А Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло и Верона — Кальяри. Позднее к этому списку добавился поединок в Пьемонте Торино — Парма.

По информации Football Italia, в качестве вариантов могут быть проведение матча Интер — Лудогорец без зрителей, перенос его на нейтральное поле или, что наименее вероятно, провести оба матча в Разграде на поле Лудогорца.

Матч Интер — Лудогорец запланирован на четверг, 27 февраля, в Милане. В первом матче Интер выиграл на выезде со счетом 2:0.

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