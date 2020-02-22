Италия

Вслед за поединками любительских лиг и матчей Серии С, отменен матч Серии В.

В Италии коронавирус добрался до первенства Серии В: матч Асколи — Кремонезе отменен — сообщает Football Italia.

В регионах Ломбардия и Венето зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, два из которых завершились летальным исходом. Из-за этого во всех лигах Италии, за исключением Серии А, отменили уже 42 матча.

Среди футболистов есть один случай, в котором подозревают возможность заражения: 38-летний игрок команды Лоди, выступающей в одной из любительских лиг, недавно ездил в Китай и теперь находится на карантине. Симптомы заболевания пока не проявились.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса отложили старт чемпионата Южной Кореи.

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