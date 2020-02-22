Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу 25-го тура чемпионата Италии против Лечче.

Накануне матча первенства Серии А против Лечче Паулу Фонсека поведал о задачах Ромы в нынешнем сезоне.

"Я продолжаю верить в то, что мы сможем завоевать путевку в Лигу чемпионов, но даже если этого не произойдет, трагедии не будет, – сказал тренер Ромы на предматчевой пресс-конференции. – Еще перед стартом сезона все знали, что мы полностью перестраиваем команду, практически начиная с нуля".

"Когда Юрген Клопп пришел в Ливерпуль, то финишировал восьмым. А вспомните, сколько лет понадобилось Симоне Индзаги, чтобы построить нынешний Лацио? Или Джан Пьеро Гасперини с его Аталантой?"

"В нынешней ситуации нам надо концентрироваться на каждом конкретном матче, в данном случае — против Лечче, и не забывать о будущем. Надо добиться того, чтобы каждый игрок верил в свои силы и силу команды".

Матч Рома — Лечче состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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