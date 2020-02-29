Как и 25-й тур первенства Серии А, 26-й не обошелся без переносов по все той же причине — коронавирус.

Ориентировочно на 13 мая отложены поединки Ювентус — Интер, Удинезе — Фиорентина, Милан — Дженоа, Парма — СПАЛ и Сассуоло — Брешия.

Первый же матч тура может привести к смене лидера, если Лацио не проиграет Болонье.

Ждем "Дерби д'Украина", в котором Лечче Евгения Шахова будет принимать Аталанту Руслана Малиновского.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 26 ТУР

29 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Лацио Лацио -:- Болонья Болонья  
21:45 Наполи Наполи -:- Торино Торино  

01 МАРТА 2020

16:00 Лечче Лечче -:- Аталанта Аталанта  
19:00 Кальяри Кальяри -:- Рома Рома  

02 МАРТА 2020

21:45 Сампдория Сампдория -:- Верона Верона  

13 МАЯ 2020

13:30 Милан Милан -:- Дженоа Дженоа  
16:00 Сассуоло Сассуоло -:- Брешия Брешия  
16:00 Парма Парма -:- СПАЛ СПАЛ  
19:00 Удинезе Удинезе -:- Фиорентина Фиорентина  
21:45 Ювентус Ювентус -:- Интер Интер  

 

Лацио – Болонья

Суббота, 29 февраля, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Розарио Абиссо

Даже ничья позволит Лацио возглавить турнирную таблицы, однако команда Симоне Индзаги настроена на максимум. 

Соперник, хоть и переживающий определенный спад, не прост, Болонья находится в списке реальных претендентов на путевку в Лигу Европы, и в случае победы сможет подняться на шестое место (хотя бы на время).

Лацио вновь не сможет предстать в сильнейшем составе. Не восстановился Ачерби, продолжает лечение Лулич, а Иммобиле простудился (из-за этого лучший бомбардир Серии А пропустил тренировку, но к матчу должен быть готов).

Интересные факты

– Последние три матча между Лацио и Болоньей в Риме во всех турнирах завершились вничью.

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 20 матчей.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Болонья завершился со счетом 3:3.

– В первом круге команды также разошлись миром — 2:2.

Ориентировочные составы

Лацио: Страккоша — Луис Фелипе, Вавро, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Не сыграют: Лулич, Ачерби, Марушич — Мбайе, Дейкс, Крейчи, Сванберг.

Под вопросом: Иммобиле (Лацио).

footballпрогноз 3:2

Наполи – Торино

Суббота, 29 февраля, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Наполи потратил немало сил в поединке против Барселоны в Лиге чемпионов, завершившемся вничью и добавившем уверенности подопечным Дженнаро Гаттузо. А вот Торино как раз и не хватает уверенности после серии провалов и увольнения тренера.

Главной проблемой Наполи является то, команда испытывает определенный кадровые проблемы, в то время, как у Торино таких проблем нет, к тому же "быки" сэкономили силы из-за отмененного в прошлом туре матча против Пармы.

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.

– Наполи не проигрывает Торино в последних девяти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Торино завершился со счетом 0:0.

– В первом круге команды также не выявили сильнейшего — 0:0.

Ориентировочные составы

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай — Аллан, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.

Не сыграют: Малькюи, Кулибали, Мертенс, Лосано (все — Наполи).

footballпрогноз 2:1

Лечче – Аталанта

Воскресенье, 1 марта, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Пропустив матч прошлого тура против Сассуоло, Аталанта позволила приблизиться к себе Роме, поэтому, хорошенько отдохнув, обязана брать максимум в Лечче.

Определенные опасения вызывает отсутствие сразу двух основных защитников бергамасков — Толоя и Джимсити, однако можно не сомневаться, что у Лечче не будет особо много возможностей напрягать оборону соперника.

Если не случится ничего сверхъестественного, Евгения Шахова и Руслана Малиновского в стартовых составах мы не увидим, но практически наверняка два полузащитника сборной Украины будут противостоять друг другу во втором тайме.

Интересные факты

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.

– В первом круге Аталанта обыграла новичка Серии А со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Петриччоне, Дейола — Барак, Манкозу — Лападула.

Аталанта: Голлини — Хатебур, Кальдара, Паломино — Кастань, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Фариас, Меччарьелло, Бабакар, Фалько, Рисполи, Сапонара — Толой, Джимсити.

footballпрогноз 0:3

Кальяри – Рома

Воскресенье, 1 марта, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Главной проблемой Ромы в нынешнем сезоне остается кадровая. Против Кальяри, кроме традиционно внушительной группы травмированных, не сыграет еще и дисквалифицированный Манчини.

К тому же Паулу Фонсеке придется учитывать еще и то, что его подопечные провели в четверг непростой, но успешный поединок в Лиге Европы против Гента, так что говорить о свежести не приходится.

Что касается Кальяри, то после шикарной беспроигрышной серии осенью сардинийцы выдали не менее впечатляющую бызвыигрышную. И специалистам до сих пор не ясно: каково же истинное лицо команды Роландо Марана?

Интересные факты

– Рома не проигрывает Кальяри в 11-ти матчах во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Рома завершился со счетом 2:2.

– В первом круге победителя также выявить не удалось — 1:1.

Ориентировочные составы

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Рог, Чигарини, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Вильяр — Ундер, Мхитарян, Клюйверт — Джеко.

Не сыграют: Нандес, Паволетти, Фараго — Манчини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара, Миранте, Пеллегрини, Верету.

footballпрогноз 1:1

Сампдория — Верона

Понедельник, 2 марта, 21:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Интересные факты

– Последние 4 матча Серии А на выезде Верона завершила вничью.

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.

– В первом круге сильнее была Верона — 2:0.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Йосида, Ауджелло — Депаоли, Экдаль, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Дэвис, Амрабат, Пессина, Лазович — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.

Не сыграют: Рамирес, Мурру, Феррари, Торсби, Линетти — Велозу, Фараони, Борини.

footballпрогноз 0:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   29 ФЕВРАЛЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 25 19 3 3 48 24 24 60  
2 Лацио 25 18 5 2 58 23 35 59  
3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54  
4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45  
5 Рома 25 12 6 7 47 32 15 42  
6 Наполи 25 10 6 9 39 35 4 36  
7 Милан 25 10 6 9 27 32 -5 36  
8 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35  
9 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35  
10 Болонья 25 9 7 9 38 40 -2 34  
11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32  
12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29  
13 Фиорентина 25 7 8 10 32 36 -4 29  
14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27  
15 Удинезе 25 7 6 12 21 37 -16 27  
16 Лечче 25 6 7 12 32 49 -17 25  
17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23  
18 Дженоа 25 5 7 13 29 46 -17 22  
19 Брешия 25 4 4 17 22 46 -24 16  
20 СПАЛ 25 4 3 18 19 44 -25 15  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 27 (10) 25
Криштиану Роналду Ювентус 21 (7) 21
Ромелу Лукаку Интер 17 (4) 24
Йосип Иличич Аталанта 14 20
Жоао Педро Кальяри 14 (3) 24
Эдин Джеко Рома 12 25
Луис Муриэль Аталанта 12 (5) 21
Франческо Капуто Сассуоло 11 (1) 22
Лаутаро Мартинес Интер 11 (2) 21
Андреа Петанья СПАЛ 10 (4) 24

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 24
Алехандро Гомес Аталанта 10 23
Лоренцо Пеллегрини Рома 7 18
Деян Кулусевски Парма 7 22
Антонио Кандрева Интер 6 19
Хосе Кальехон Наполи 6 23
Чиро Иммобиле Лацио 6 25
Дуван Сапата Аталанта 5 14
Джозеф Дункан Сассуоло / Фиорентина 5 15
Родриго Бентанкур Ювентус 5 18

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