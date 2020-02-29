Италия

Football.ua представляет анонс матчей 26-го тура чемпионата Италии.

Как и 25-й тур первенства Серии А, 26-й не обошелся без переносов по все той же причине — коронавирус.

Ориентировочно на 13 мая отложены поединки Ювентус — Интер, Удинезе — Фиорентина, Милан — Дженоа, Парма — СПАЛ и Сассуоло — Брешия.

Первый же матч тура может привести к смене лидера, если Лацио не проиграет Болонье.

Ждем "Дерби д'Украина", в котором Лечче Евгения Шахова будет принимать Аталанту Руслана Малиновского.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 26 ТУР

Лацио – Болонья

Суббота, 29 февраля, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Розарио Абиссо

Даже ничья позволит Лацио возглавить турнирную таблицы, однако команда Симоне Индзаги настроена на максимум.

Соперник, хоть и переживающий определенный спад, не прост, Болонья находится в списке реальных претендентов на путевку в Лигу Европы, и в случае победы сможет подняться на шестое место (хотя бы на время).

Лацио вновь не сможет предстать в сильнейшем составе. Не восстановился Ачерби, продолжает лечение Лулич, а Иммобиле простудился (из-за этого лучший бомбардир Серии А пропустил тренировку, но к матчу должен быть готов).

Интересные факты

– Последние три матча между Лацио и Болоньей в Риме во всех турнирах завершились вничью.

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 20 матчей.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Болонья завершился со счетом 3:3.

– В первом круге команды также разошлись миром — 2:2.

Ориентировочные составы

Лацио: Страккоша — Луис Фелипе, Вавро, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Не сыграют: Лулич, Ачерби, Марушич — Мбайе, Дейкс, Крейчи, Сванберг.

Под вопросом: Иммобиле (Лацио).

прогноз 3:2

Наполи – Торино

Суббота, 29 февраля, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Наполи потратил немало сил в поединке против Барселоны в Лиге чемпионов, завершившемся вничью и добавившем уверенности подопечным Дженнаро Гаттузо. А вот Торино как раз и не хватает уверенности после серии провалов и увольнения тренера.

Главной проблемой Наполи является то, команда испытывает определенный кадровые проблемы, в то время, как у Торино таких проблем нет, к тому же "быки" сэкономили силы из-за отмененного в прошлом туре матча против Пармы.

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.

– Наполи не проигрывает Торино в последних девяти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Торино завершился со счетом 0:0.

– В первом круге команды также не выявили сильнейшего — 0:0.

Ориентировочные составы

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай — Аллан, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.

Не сыграют: Малькюи, Кулибали, Мертенс, Лосано (все — Наполи).

прогноз 2:1

Лечче – Аталанта

Воскресенье, 1 марта, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Пропустив матч прошлого тура против Сассуоло, Аталанта позволила приблизиться к себе Роме, поэтому, хорошенько отдохнув, обязана брать максимум в Лечче.

Определенные опасения вызывает отсутствие сразу двух основных защитников бергамасков — Толоя и Джимсити, однако можно не сомневаться, что у Лечче не будет особо много возможностей напрягать оборону соперника.

Если не случится ничего сверхъестественного, Евгения Шахова и Руслана Малиновского в стартовых составах мы не увидим, но практически наверняка два полузащитника сборной Украины будут противостоять друг другу во втором тайме.

Интересные факты

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.

– В первом круге Аталанта обыграла новичка Серии А со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Петриччоне, Дейола — Барак, Манкозу — Лападула.

Аталанта: Голлини — Хатебур, Кальдара, Паломино — Кастань, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Фариас, Меччарьелло, Бабакар, Фалько, Рисполи, Сапонара — Толой, Джимсити.

прогноз 0:3

Кальяри – Рома

Воскресенье, 1 марта, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Главной проблемой Ромы в нынешнем сезоне остается кадровая. Против Кальяри, кроме традиционно внушительной группы травмированных, не сыграет еще и дисквалифицированный Манчини.

К тому же Паулу Фонсеке придется учитывать еще и то, что его подопечные провели в четверг непростой, но успешный поединок в Лиге Европы против Гента, так что говорить о свежести не приходится.

Что касается Кальяри, то после шикарной беспроигрышной серии осенью сардинийцы выдали не менее впечатляющую бызвыигрышную. И специалистам до сих пор не ясно: каково же истинное лицо команды Роландо Марана?

Интересные факты

– Рома не проигрывает Кальяри в 11-ти матчах во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Рома завершился со счетом 2:2.

– В первом круге победителя также выявить не удалось — 1:1.

Ориентировочные составы

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Рог, Чигарини, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Вильяр — Ундер, Мхитарян, Клюйверт — Джеко.

Не сыграют: Нандес, Паволетти, Фараго — Манчини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара, Миранте, Пеллегрини, Верету.

прогноз 1:1

Сампдория — Верона

Понедельник, 2 марта, 21:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Интересные факты

– Последние 4 матча Серии А на выезде Верона завершила вничью.

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.

– В первом круге сильнее была Верона — 2:0.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Йосида, Ауджелло — Депаоли, Экдаль, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Дэвис, Амрабат, Пессина, Лазович — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.

Не сыграют: Рамирес, Мурру, Феррари, Торсби, Линетти — Велозу, Фараони, Борини.

прогноз 0:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 25 19 3 3 48 24 24 60 2 Лацио 25 18 5 2 58 23 35 59 3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54 4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45 5 Рома 25 12 6 7 47 32 15 42 6 Наполи 25 10 6 9 39 35 4 36 7 Милан 25 10 6 9 27 32 -5 36 8 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35 9 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35 10 Болонья 25 9 7 9 38 40 -2 34 11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32 12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29 13 Фиорентина 25 7 8 10 32 36 -4 29 14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27 15 Удинезе 25 7 6 12 21 37 -16 27 16 Лечче 25 6 7 12 32 49 -17 25 17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23 18 Дженоа 25 5 7 13 29 46 -17 22 19 Брешия 25 4 4 17 22 46 -24 16 20 СПАЛ 25 4 3 18 19 44 -25 15

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