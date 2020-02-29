Football.ua представляет анонс матчей 26-го тура чемпионата Италии.
Как и 25-й тур первенства Серии А, 26-й не обошелся без переносов по все той же причине — коронавирус.
Ориентировочно на 13 мая отложены поединки Ювентус — Интер, Удинезе — Фиорентина, Милан — Дженоа, Парма — СПАЛ и Сассуоло — Брешия.
Первый же матч тура может привести к смене лидера, если Лацио не проиграет Болонье.
Ждем "Дерби д'Украина", в котором Лечче Евгения Шахова будет принимать Аталанту Руслана Малиновского.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 26 ТУР
29 ФЕВРАЛЯ 2020
01 МАРТА 2020
02 МАРТА 2020
13 МАЯ 2020
Лацио – Болонья
Суббота, 29 февраля, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Розарио Абиссо
Даже ничья позволит Лацио возглавить турнирную таблицы, однако команда Симоне Индзаги настроена на максимум.
Соперник, хоть и переживающий определенный спад, не прост, Болонья находится в списке реальных претендентов на путевку в Лигу Европы, и в случае победы сможет подняться на шестое место (хотя бы на время).
Лацио вновь не сможет предстать в сильнейшем составе. Не восстановился Ачерби, продолжает лечение Лулич, а Иммобиле простудился (из-за этого лучший бомбардир Серии А пропустил тренировку, но к матчу должен быть готов).
Интересные факты
– Последние три матча между Лацио и Болоньей в Риме во всех турнирах завершились вничью.
– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 20 матчей.
– В минувшем сезоне матч Лацио — Болонья завершился со счетом 3:3.
– В первом круге команды также разошлись миром — 2:2.
Ориентировочные составы
Лацио: Страккоша — Луис Фелипе, Вавро, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.
Не сыграют: Лулич, Ачерби, Марушич — Мбайе, Дейкс, Крейчи, Сванберг.
Под вопросом: Иммобиле (Лацио).
прогноз 3:2
Наполи – Торино
Суббота, 29 февраля, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Наполи потратил немало сил в поединке против Барселоны в Лиге чемпионов, завершившемся вничью и добавившем уверенности подопечным Дженнаро Гаттузо. А вот Торино как раз и не хватает уверенности после серии провалов и увольнения тренера.
Главной проблемой Наполи является то, команда испытывает определенный кадровые проблемы, в то время, как у Торино таких проблем нет, к тому же "быки" сэкономили силы из-за отмененного в прошлом туре матча против Пармы.
Интересные факты
– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.
– Наполи не проигрывает Торино в последних девяти матчах во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Наполи — Торино завершился со счетом 0:0.
– В первом круге команды также не выявили сильнейшего — 0:0.
Ориентировочные составы
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай — Аллан, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.
Не сыграют: Малькюи, Кулибали, Мертенс, Лосано (все — Наполи).
прогноз 2:1
Лечче – Аталанта
Воскресенье, 1 марта, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Пропустив матч прошлого тура против Сассуоло, Аталанта позволила приблизиться к себе Роме, поэтому, хорошенько отдохнув, обязана брать максимум в Лечче.
Определенные опасения вызывает отсутствие сразу двух основных защитников бергамасков — Толоя и Джимсити, однако можно не сомневаться, что у Лечче не будет особо много возможностей напрягать оборону соперника.
Если не случится ничего сверхъестественного, Евгения Шахова и Руслана Малиновского в стартовых составах мы не увидим, но практически наверняка два полузащитника сборной Украины будут противостоять друг другу во втором тайме.
Интересные факты
– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.
– В первом круге Аталанта обыграла новичка Серии А со счетом 3:1.
Ориентировочные составы
Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Петриччоне, Дейола — Барак, Манкозу — Лападула.
Аталанта: Голлини — Хатебур, Кальдара, Паломино — Кастань, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.
Не сыграют: Фариас, Меччарьелло, Бабакар, Фалько, Рисполи, Сапонара — Толой, Джимсити.
прогноз 0:3
Кальяри – Рома
Воскресенье, 1 марта, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Главной проблемой Ромы в нынешнем сезоне остается кадровая. Против Кальяри, кроме традиционно внушительной группы травмированных, не сыграет еще и дисквалифицированный Манчини.
К тому же Паулу Фонсеке придется учитывать еще и то, что его подопечные провели в четверг непростой, но успешный поединок в Лиге Европы против Гента, так что говорить о свежести не приходится.
Что касается Кальяри, то после шикарной беспроигрышной серии осенью сардинийцы выдали не менее впечатляющую бызвыигрышную. И специалистам до сих пор не ясно: каково же истинное лицо команды Роландо Марана?
Интересные факты
– Рома не проигрывает Кальяри в 11-ти матчах во всех турнирах.
– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.
– В минувшем сезоне матч Кальяри — Рома завершился со счетом 2:2.
– В первом круге победителя также выявить не удалось — 1:1.
Ориентировочные составы
Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Рог, Чигарини, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.
Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Вильяр — Ундер, Мхитарян, Клюйверт — Джеко.
Не сыграют: Нандес, Паволетти, Фараго — Манчини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара, Миранте, Пеллегрини, Верету.
прогноз 1:1
Сампдория — Верона
Понедельник, 2 марта, 21:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Интересные факты
– Последние 4 матча Серии А на выезде Верона завершила вничью.
– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.
– В первом круге сильнее была Верона — 2:0.
Ориентировочные составы
Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Йосида, Ауджелло — Депаоли, Экдаль, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Дэвис, Амрабат, Пессина, Лазович — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.
Не сыграют: Рамирес, Мурру, Феррари, Торсби, Линетти — Велозу, Фараони, Борини.
прогноз 0:1
Турнирная таблица
|#
|
|29 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|25
|19
|3
|3
|48
|24
|24
|60
|
|2
|
|Лацио
|25
|18
|5
|2
|58
|23
|35
|59
|
|3
|
|Интер
|24
|16
|6
|2
|49
|22
|27
|54
|
|4
|
|Аталанта
|24
|13
|6
|5
|63
|32
|31
|45
|
|5
|
|Рома
|25
|12
|6
|7
|47
|32
|15
|42
|
|6
|
|Наполи
|25
|10
|6
|9
|39
|35
|4
|36
|
|7
|
|Милан
|25
|10
|6
|9
|27
|32
|-5
|36
|
|8
|
|Верона
|24
|9
|8
|7
|28
|24
|4
|35
|
|9
|
|Парма
|24
|10
|5
|9
|32
|30
|2
|35
|
|10
|
|Болонья
|25
|9
|7
|9
|38
|40
|-2
|34
|
|11
|
|Кальяри
|24
|8
|8
|8
|38
|36
|2
|32
|
|12
|
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|38
|39
|-1
|29
|
|13
|
|Фиорентина
|25
|7
|8
|10
|32
|36
|-4
|29
|
|14
|
|Торино
|24
|8
|3
|13
|27
|43
|-16
|27
|
|15
|
|Удинезе
|25
|7
|6
|12
|21
|37
|-16
|27
|
|16
|
|Лечче
|25
|6
|7
|12
|32
|49
|-17
|25
|
|17
|
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|26
|43
|-17
|23
|
|18
|
|Дженоа
|25
|5
|7
|13
|29
|46
|-17
|22
|
|19
|
|Брешия
|25
|4
|4
|17
|22
|46
|-24
|16
|
|20
|
|СПАЛ
|25
|4
|3
|18
|19
|44
|-25
|15
|
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