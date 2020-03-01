Италия

Наставник римлян считает лидерство команды заслуженным.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением об успехе команды после победы над Болоньей (2:0), которая позволила римлянам возглавить турнирную таблицу.

"Если бы мне сказали, что мы будем лидировать в турнирной таблице, я бы сказал, что это будет очень сложно. Но после предсезонки, я знал, что мы хорошо подготовились, я верил, что мы будем хорошо выступать. Я не думал, что мы будем первыми, но я знал, что мы способны на это.

Мы идем первыми и заслуживаем этого. Перенос матча Ювентус – Интер? Это не влияет на нас. Мы не думаем об этом.

В Италии сейчас серьезная проблема с перенесенными матчами. Мы должны взять коронавирус под контроль как можно скорее, принять меры предосторожности", – приводит слова Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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