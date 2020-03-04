Италия

Смена руководства может повлечь за собой уход форварда.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович думает над тем, чтобы не продлевать контракт с нынешней командой и покинуть стан "россонери" в конце сезона, сообщает Tuttosport.

По данным источника, причина такого решения — возможные изменения в руководстве клуба. Сообщалось, что в ближайшее время миланцев покинут директора Звонимир Бобан и Паоло Мальдини.

Отмечается, что именно эти функционеры сыграли ключевую роль в приглашении шведского футболиста в Милан, и их уход повлечет за собой потерю Златана.

Ранее утверждалось, что на место Бобана или Мальдини должен прийти экс-технический директор Челси.