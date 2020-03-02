Италия

Майкл Эменало вскоре может приступить к работе в Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, бывший технический директор Челси Майкл Эменало в следующем сезоне получит должность в Милане.

По данным источника, функционер должен занять место Звонимира Бобана или Паоло Мальдини, которые вскоре должны покинуть стан "россонери" из-за конфликта с Иваном Гадзидисом.

Напомним, Эменало работал в лондонском клубе в течение 10 лет. Последним место работы 54-летнего нигерийца был Монако, где он два года работал в качестве спортивного директора.

Ранее все еще директор Милана Мальдини высказал свое мнение о потенциальном новом контракте форварда Златана Ибрагимовича.