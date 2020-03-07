Италия

Римляне хотят продлить соглашение с итальянским тренером.

Лацио планирует начать переговоры по новому контракту с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство римлян довольно выступлениями команды под руководством Индзаги и хочет подписать с ним новое соглашение по окончании сезона. Действующий контракт тренера с "орлами" рассчитан до июня 2021 года.

Интерес к 43-летнему специалисту также проявляют Барселона и ПСЖ.

На данный момент Индзаги получает 1,5 млн евро за сезон в Лацио, но он хочет существенного прибавления к зарплате, учитывая последние успехи команды.

Ранее сообщалось, что Лацио близок к продлению контракта с полузащитником Луисом Альберто.

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