Римляне хотят продлить соглашение с итальянским тренером.
Симоне Индзаги, Getty Images
07 марта 2020, 12:29
Лацио планирует начать переговоры по новому контракту с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает издание Corriere dello Sport.
Руководство римлян довольно выступлениями команды под руководством Индзаги и хочет подписать с ним новое соглашение по окончании сезона. Действующий контракт тренера с "орлами" рассчитан до июня 2021 года.
Интерес к 43-летнему специалисту также проявляют Барселона и ПСЖ.
На данный момент Индзаги получает 1,5 млн евро за сезон в Лацио, но он хочет существенного прибавления к зарплате, учитывая последние успехи команды.
Ранее сообщалось, что Лацио близок к продлению контракта с полузащитником Луисом Альберто.
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