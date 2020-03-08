Италия

Хавбек восстановился после травмы.

Полузащитник Амаду Диавара восстановился после повреждения и готов вернуться к тренировкам Ромы в общей группе, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Диавара получил травму в кубковом матче с Ювентусом полтора месяца назад и с тех пор находился в лазарете. В этот уикенд опорный хавбек успел принять участие в матче молодежной команды римлян.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 20 поединков в футболке "джаллоросси".

Ранее сообщалось, что Рома потеряла из-за травмы полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

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