Хавбек восстановился после травмы.
Амаду Диавара, Getty Images
08 марта 2020, 11:47
Полузащитник Амаду Диавара восстановился после повреждения и готов вернуться к тренировкам Ромы в общей группе, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.
Диавара получил травму в кубковом матче с Ювентусом полтора месяца назад и с тех пор находился в лазарете. В этот уикенд опорный хавбек успел принять участие в матче молодежной команды римлян.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 20 поединков в футболке "джаллоросси".
Ранее сообщалось, что Рома потеряла из-за травмы полузащитника Лоренцо Пеллегрини.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.