Италия

Оба футболиста могут перейти в стан "орлов" в статусе свободных агентов.

Лацио планирует усилиться в летнее трансферное окно, подписав сразу двух потенциальных свободных агентов.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, руководство римского клуба планирует пригласить в свою команду форварда Челси Оливье Жиру и полузащитника Милана Джакомо Бонавентура.

У француза и итальянца истекают контракты в конце текущего сезона, и, по всей видимости, продлевать их футболисты не намерены.

Стоит отметить, что Лацио пытался подписать Жиру прошлой зимой, однако Челси отказался отпускать 33-летнего форварда, поскольку не смог найти ему замену.

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