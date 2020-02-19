Англия

Французский форвард намерен бороться за место в основном составе "пенсионеров".

Нападающий Челси Оливье Жиру в минувшее трансферное окно мог сменить клубную прописку, однако "пенсионеры" заблокировали его переход, поскольку не смогли найти достойную замену.

Француз не теряет оптимизма и планирует побороться за место в основном составе, чтобы получить вызов в сборную на матчи Евро-2020.

"Я игрок Челси, поэтому теперь мне нужно двигаться дальше и смотреть вперед. Я хочу приносить пользу своей команде, и моя цель — играть как можно больше, чтобы выступить на Евро за сборную Франции".

"Прямо сейчас я полностью сосредоточен на Челси, и я хочу продолжать бороться, чтобы вернуть свое имя в списки заявленных игроков. Каждая игра — это отличная возможность для меня показать свое желание сделать это", — приводит слова Жиру официальный сайт Челси.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел в английской Премьер-лиге всего шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился. В конце трансферного окна 33-летний форвард мог усилить Лацио.

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