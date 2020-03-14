Италия

Форвард, вероятно, покинет Фиорентину в межсезонье.

Как утверждает Le10Sport, нападающий Фиорентины Федерико Кьеза попал в сферу интересов Интера, ПСЖ, Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

По данным источника, руководство "фиалок" хочет сохранить игрока в команде, предложив ему улучшенный контракт до 2023 года.

Также отмечается, что самый предметный интерес к Кьезе проявляет Манчестер Юнайтед. СМИ сообщает, что "манкунианцы" уже обсуждали условия личного контракта с агентом игрока.

В текущем сезоне Серии А Кьеза провел на поле 23 поединка, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.