Поляк в летнее межсезонье может сменить клуб.
Аркадиуш Милик, getty images
14 марта 2020, 11:55
Как сообщает Sport Witness, в летнее трансферное окно Наполи планирует продать нападающего команды Аркадиуша Милика.
По данным источника, причина такого решения — разногласия во время переговоров о новом контракте, который истекает в 2021 году.
Отмечается, что руководство неаполитанцев хотело бы продлить соглашение с польским футболистом, но стороны не могут договориться относительно зарплаты 26-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что заменить Милика в составе Наполи может нападающий Торино Андреа Белотти.