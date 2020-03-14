Италия

Поляк в летнее межсезонье может сменить клуб.

Как сообщает Sport Witness, в летнее трансферное окно Наполи планирует продать нападающего команды Аркадиуша Милика.

По данным источника, причина такого решения — разногласия во время переговоров о новом контракте, который истекает в 2021 году.

Отмечается, что руководство неаполитанцев хотело бы продлить соглашение с польским футболистом, но стороны не могут договориться относительно зарплаты 26-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что заменить Милика в составе Наполи может нападающий Торино Андреа Белотти.