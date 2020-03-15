Италия

"Матрасники" хотят подписать аргентинского защитника.

Защитник Торино Кристиан Ансальди попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Tuttosport.

Мадридский клуб намерен укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытается приобрести аргентинского фулбека.

Ансальди уже выступал в составе Атлетико в сезоне-2014/15 на правах аренды из Зенита, отыграв 11 матчей.

Действующий контракт защитника с Торино рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 21 поединок в футболке "быков", отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к нападающему Арсенала Александру Ляказетту.

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