Италия

"Россонери" планируют избавиться от бразильского хавбека.

Руководство Милана твердо решило расстаться с полузащитником Лукасом Пакетой в летнее трансферное окно и уже начало поиски потенциальных покупателей. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 22-летний бразилец создает проблемы в иерархии "россонери", поскольку не скрывает своего желания сменить клубную прописку.

В Милане смирились с тем, что трансфер Пакеты из Фламенго за 39 миллионов евро в январе 2019 года является провалом, поэтому было принято решение отпустить игрока минимум за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Милан может обменять Пакету на Бернардески. Также отмечалось, что в услугах бразильского полузащитника был заинтересован ПСЖ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.