"Россонери" планируют избавиться от бразильского хавбека.
Лукас Пакета, Getty Images
15 марта 2020, 13:12
Руководство Милана твердо решило расстаться с полузащитником Лукасом Пакетой в летнее трансферное окно и уже начало поиски потенциальных покупателей. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, 22-летний бразилец создает проблемы в иерархии "россонери", поскольку не скрывает своего желания сменить клубную прописку.
В Милане смирились с тем, что трансфер Пакеты из Фламенго за 39 миллионов евро в январе 2019 года является провалом, поэтому было принято решение отпустить игрока минимум за 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Милан может обменять Пакету на Бернардески. Также отмечалось, что в услугах бразильского полузащитника был заинтересован ПСЖ.
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