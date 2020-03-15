Италия 15 марта 2020, 16:21 Лацио намерен продлить контракты с Луличем, Пароло и Стракошей Один из лидеров Серии А намерен удержать своих ведущих футболистов. Марко Пароло, Сенад Лулич и Томас Стракоша, Getty Images 15 марта 2020, 16:21 После появления информации о том, что вратарь Лацио Томас Стракоша заинтересовал Тоттенхэм и Лестер, «орлы» решили предложить ему новый контракт — сообщает Calciomercato. Нынешнее соглашение голкипера с обладателем Суперкубка Италии рассчитано до лета 2022 года, новое будет действовать до лета 2025-го. Кроме Стракоши и Луиса Альберто, с которым клуб уже практически договорился, новые контракты предложат Сенаду Луличу и Марко Пароло. Также Лацио не забывает и об усилении, интересуясь Оливье Жиру и Джакомо Бонавентурой. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Сенад Лулич Марко Пароло Томас Стракоша Команды Лацио Источники Calciomercato.it Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте