Италия

Один из лидеров Серии А намерен удержать своих ведущих футболистов.

После появления информации о том, что вратарь Лацио Томас Стракоша заинтересовал Тоттенхэм и Лестер, «орлы» решили предложить ему новый контракт — сообщает Calciomercato.

Нынешнее соглашение голкипера с обладателем Суперкубка Италии рассчитано до лета 2022 года, новое будет действовать до лета 2025-го.

Кроме Стракоши и Луиса Альберто, с которым клуб уже практически договорился, новые контракты предложат Сенаду Луличу и Марко Пароло.

Также Лацио не забывает и об усилении, интересуясь Оливье Жиру и Джакомо Бонавентурой.

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