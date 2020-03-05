Италия

"Нерадзурри" готовятся к жизни без аргентинского нападающего.

Интер попытается подписать форварда Аталанты Дувана Сапату, если Лаутаро Мартинес покинет клуб, сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что аргентинец с большой долей вероятности уйдет в Барселону или Реал, а потому руководство Интера рассматривает возможные альтернативы.

Колумбийский нападающий в этом сезоне провел 18 поединков в футболке "бергамасков", забив 12 голов и сделав 6 ассистов.

Напомним, что ранее Интер затребовал у Барселоны трех игроков за Лаутаро Мартинеса.