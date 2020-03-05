"Нерадзурри" готовятся к жизни без аргентинского нападающего.
Лаутаро Мартинес, фото getty images
05 марта 2020, 19:19
Интер попытается подписать форварда Аталанты Дувана Сапату, если Лаутаро Мартинес покинет клуб, сообщает Calciomercato.
Источник утверждает, что аргентинец с большой долей вероятности уйдет в Барселону или Реал, а потому руководство Интера рассматривает возможные альтернативы.
Колумбийский нападающий в этом сезоне провел 18 поединков в футболке "бергамасков", забив 12 голов и сделав 6 ассистов.
Напомним, что ранее Интер затребовал у Барселоны трех игроков за Лаутаро Мартинеса.