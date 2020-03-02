Каталонцы не прекращают попытки подписать аргентинского нападающего.
Лаутаро Мартинес, фото getty images
02 марта 2020, 21:10
Барселона по-прежнему нацелена на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и готова предложить за него 70 миллионов евро и двух игроков, сообщает fcintermews.it.
Речь идет о полузащитнике Артуро Видале и защитнике Нельсоне Семеду, которых Барселона оценивает в 20 и 40 миллионов евро соответственно.
Таким образом, предложение каталонцев составит порядка 130 миллионов евро, хотя клаусула аргентинца — 111 миллионов.
Напомним, что Интер в случае ухода Лаутаро Мартинеса собирается подписать Пьера-Эмерика Обамеянга.