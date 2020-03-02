Испания

Каталонцы не прекращают попытки подписать аргентинского нападающего.

Барселона по-прежнему нацелена на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и готова предложить за него 70 миллионов евро и двух игроков, сообщает fcintermews.it.

Речь идет о полузащитнике Артуро Видале и защитнике Нельсоне Семеду, которых Барселона оценивает в 20 и 40 миллионов евро соответственно.

Таким образом, предложение каталонцев составит порядка 130 миллионов евро, хотя клаусула аргентинца — 111 миллионов.

Напомним, что Интер в случае ухода Лаутаро Мартинеса собирается подписать Пьера-Эмерика Обамеянга.