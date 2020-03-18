Италия

Хавбек Ювентуса высказал свое мнение о новом заболевании.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, поделился своим мнением о болезни.

"Сперва я не осознавал, насколько это заболевание опасно, и как быстро инфекция распространяется. Сотни людей были заражены в течение нескольких дней, почти ничего не осознавая и не понимая".

"Мы должны понимать, что эта болезнь может коснуться каждого. Наши семьи, близких нам людей. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали правила", — написал Матюиди в своем Instagram.

Известно, что в составе туринцев коронавирусом также болен защитник Даниэль Ругани.