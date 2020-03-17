У Маттиа Дзакканьи обнаружен COVID-19, но он в порядке.
Маттиа Дзакканьи, Getty Images
17 марта 2020, 23:55
Полузащитник Вероны Маттиа Дзакканьи заразился коронавирусом.
Официальный сайт итальянской команды сообщил, что футболист и персонал пробудут в изоляции до 25 марта.
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При этом, 24-летний хавбек находится в хорошем состоянии.
В текущем сезоне Дзакканья провел 23 матча в Серии А: на его счету один гол и семь результативных передач.
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