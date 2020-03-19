Италия

Вице-президент "нерадзурри" высказался о возможном уходе аргентинского форварда.

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию о том, что основной форвард команды Лаутаро Мартинес в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

В услугах аргентинского форварда заинтересованы многие европейские клубы, но фаворитом в гонке за футболистом называют Барселону.

"Мы рады иметь в своем составе такого игрока, как Лаутаро, а сам Лаутаро счастлив быть частью Интера. То, как он выступает за наш клуб и сборную Аргентины, просто фантастика. Я вижу, что у него прекрасное будущее в итальянском футболе".

"Он настоящий бриллиант последнего поколения футболистов из Аргентины. Ему всего 22 года, и у него впереди большое будущее", — заявил Дзанетти в эфире Radio Continental.

Ранее сообщалось, что Барселона переживает, что не сможет подписать Неймара и Мартинеса из-за коронавируса.

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