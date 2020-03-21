Англия

Рома заинтересована в подписании армянского хавбека на полноценной основе.

Арсенал готов расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном, который нынешний сезон проводит на правах аренды за Рому. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб заинтересован в подписании армянского футболиста на полноценной основе, однако проблемой осуществления сделки могут стать финансовые запросы "канониров".

Руководство Арсенала требует за Мхитаряна 25 миллионов евро, несмотря на то, что контракт игрока рассчитан до 2021 года. Учитывая данную ситуацию, "волки" могут рассмотреть другие варианты, среди которых называют Стефана Эль Шаарави и Мариано Диаса.

Ранее сообщалось, что Арсенал может вернуть Мхитаряна, поскольку главный тренер команды Микель Артета является фанатом таланта армянского хавбека.

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