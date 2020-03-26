Италия

Джованни Бранкини уверяет, что клубам сейчас не до планов на следующую кампанию.

Массимилиано Аллегри продолжает оставаться без работы с тех пор, как покинул Ювентус прошлым летом. Итальянец был успешен с Миланом и "старой синьорой", поэтому его услуги пользуются спросом. Тем не менее, никаких договоренностей у Массимилиано пока нет.

"На данный момент никто не задумывается о тренере на следующий сезон", — заявил агент Аллегри Джованни Бранкини Calciomercato.

"Все думают об этом сезоне, мы тоже были сфокусированы на нем. Макс же наслаждался спокойным годом, он в этом нуждался".

"Аллегри перезарядился. Теперь он живет в той же реальности, что и все мы. Посмотрим, как все сложится. Сегодня делать какие-либо предположения было бы смешно".

Недавно Массимилиано Аллегри связывали с ПСЖ, Реалом и даже возвращением в Ювентус.