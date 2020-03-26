Италия

Менеджер "волков" зря время на карантине не теряет.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал, как проводит время на карантине, и поведал, как проходит деятельность команды на данный момент.

"Я чувствую себя в Риме в безопасности. Рома предлагает нам лучшие условия для решения проблем, у нас есть все. Например, здесь одна из лучших больниц".

"Мы всегда находимся в контакте с командой, важно не останавливаться полностью прямо сейчас. Наш тренер по фитнесу, Нуно Романо, — это тот, кто больше всего работает в данный момент".

"Я провожу больше времени с сыном и женой, чем думаю о футболе. Тем не менее, я отслеживаю игроков, которые могут быть интересны в будущем", — сказал Фонсека SIC.

Ранее сообщалось, что португальский специалист заинтересован в услугах полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.