Италия

Фонсека может приобрести в римский клуб своего бывшего подопечного.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может стать очередным украинцем, который отправится выступать за пределы украинской Премьер-лиги.

Как сообщает ForzaRoma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, главный тренер Ромы Паулу Фонсека продолжает рассматривать вариант с трансфером украинского хавбека.

Португальский специалист видит в Коваленко достойного конкурента Лоренцо Пеллегрини. Ввиду того, что Хавьер Пасторе может покинуть клуб предстоящим летом, "волки" выйдут на трансферный рынок на поиски нового центрального хавбека.

Стоит отметить, прошлым летом Рома уже проявляла интерес к Коваленко после того, как Фонсека покинул Шахтер и возглавил римский клуб.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу предлагал Бешикташу оформить трансфер Виктора Коваленко, однако главный тренер турецкого клуба наложил на переход украинца запрет.

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