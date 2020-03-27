Италия

Аргентинский форвард, заразившийся COVID-19, рассказал о своем самочувствии.

Ювентус несколько дней назад объявил о заражении коронавирусом еще одного игрока своей команды. Им оказался нападающий Пауло Дибала, который подтвердил наличие болезни как у себя, так и у своей девушки.

Аргентинский форвард признался, что идет на поправку, а также рассказал о симптомах, которые у него появились в первые дни обнаружения COVID-19.

"Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться".

"Некоторое время назад, когда я пытался делать это, я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать".

"Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы", — приводит слова Дибалы La Gazzetta dello Sport со ссылкой на телевидение Ювентуса.

Напомним, Пауло Дибала стал третьим игроком Ювентуса, который заболел COVID-19. Ранее этот вирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

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