Нападающий Пауло Дибала стал третьим футболистом туринского Ювенуса, у которого обнаружили в организме коронавирус. Аргентинец прокомментировал свое заражение и заявил, что с его самочувствием все хорошо.

"Привет всем, я просто хотел сообщить вам, что мы получили результаты теста на COVID-19, и у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы хорошо себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения", — написал Пауло Дибала в своих социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

 

Напомним, ранее среди игроков Ювентуса коронавирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

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