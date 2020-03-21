Италия

Аргентинский форвард высказался о своем заражении коронавирусом.

Нападающий Пауло Дибала стал третьим футболистом туринского Ювенуса, у которого обнаружили в организме коронавирус. Аргентинец прокомментировал свое заражение и заявил, что с его самочувствием все хорошо.

"Привет всем, я просто хотел сообщить вам, что мы получили результаты теста на COVID-19, и у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы хорошо себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения", — написал Пауло Дибала в своих социальных сетях.

Напомним, ранее среди игроков Ювентуса коронавирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

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