Италия

После взрыва возмущения в Италии аутсайдер Серии А заявил, что его неправильно поняли.

Несмотря на официальное сообщение о том, что Брешия официально объявила карантин до 28 марта в связи с пандемией коронавируса, на среду, 18 марта, на 9:00 на базу клуба в Торболе Касалья вызваны все тренеры и их помощники — сообщает Sport Mediaset.

Итальянская ассоциация тренеров, уже имеющая "зуб" на хозяина Брешии Массимо Челлино за частые смены наставников первой команды, обрушилась на него с критикой за то, что в условиях пандемии он подвергает своих работников смертельному риску и прямо нарушает прямую директиву премьер-министра Италии о соблюдении мер карантина. И призвала коллег игнорировать это "приглашение".

Пытаясь как-то оправдаться, Брешия выпустила официальный пресс-релиз, в котором утверждает, что все нормы индивидуальной защиты будут соблюдены, а эта встреча как раз и направлена на то, чтобы научить персонал максимально эффективно и безопасно работать со своими подопечными в условиях карантина.

В связи с этим у итальянских СМИ возникает вопрос: что такого важного и секретного будет передаваться на этой встрече, что это нельзя сделать с помощью современных средств коммуникации, а обязательно передавать с глазу на глаз?

Ранее сообщалось, что Серия А возобновится 9 мая, а в Ювентусе кроме Даниэле Ругани заболел еще и Блез Матюиди.

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