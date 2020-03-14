Италия

Массимо Челлино дал свой прогноз о нынешней ситуации.

Президент Брешии Массимо Челлино высказал свое мнение о ситуации вокруг коронавируса и возможном возобновлении Серии А.

"По самым оптимальным прогнозам, чемпионат может возобновиться в первую неделю мая, но будет проходить без зрителей. Мы в состоянии ограничить ущерб. Нужно дать игрокам 25 дней отпуска, назначить тренировки с 15 апреля и завершить чемпионат в мае или июне. Но если ситуация станет хуже, то мы потеряем намного больше времени".

Необходимо поддержать телевещателей, которые должны будут заплатить за свою долю прав. Еще государство должно внести поправки в законы, чтобы игроки получали чистую зарплату. Если мы этого не сделаем, ущерб будет чуть ли не серьезнее, чем от вируса", — цитирует Челлино Goal.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А приняли совместное решение в любом случае доиграть чемпионат.