Италия

Контракт нападающего Интера очень дорогой для неаполитанцев.

Форвард Интера Мауро Икарди не входит в сферу интересов Наполи. По словам спортивного директора неаполитанцев Кристиано Джунтоли, клуб не может позволить себе такое подписание.

"Каждый хотел бы заполучить Икарди, но он далеко за пределами наших финансовых возможностей", — цитирует Джунтоли Football Italia.

Также Джунтоли прокомментировал трансферную цель клуба – Жереми Бога из Сассуоло.

"Жереми Бога – интересный футболист, но пока что мы не предпринимали шагов по его трансферу", — рассказал функционер.

Наполи на момент остановки Серии А занимал шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 26 турах.

Мауро Икарди в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за ПСЖ. Пока неизвестно, станет ли парижский клуб его выкупать.