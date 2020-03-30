Италия

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди решил переждать пандемию COVID-19 в ее эпицентре.

В понедельник, 30 марта, форвард Интера Мауро Икарди, выступающий в аренде за ПСЖ, прибыл с семьей в Ломбардию, где намерен провести карантин в одном из своих домов — сообщает Foot Mercato.

"Я получил разрешение от итальянских властей вернуться в страну и решил им воспользоваться, – сообщил Мауро во время прямого общения с подписчиками своего аккаунта в Инстаграм. – Естественно, мы будем соблюдать все рекомендации правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергать риску членов нашей семьи".

Во второй половине понедельника жена и агент Икарди, Ванда Нара, подтвердила прибытие в Италию, выложив в Твиттере фотографию в итальянском доме с комментарием: "Самое главное — это быть вместе дома".

Home 🏠 lo único importante es estar en casa ❤️ #iorestoacasa ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca . pic.twitter.com/Ryg7decjEa — wan (@wandaicardi27) March 30, 2020

Интересно, что на это очень резко отреагировал бывший муж Ванды, Макси Лопес, заявивший, что она безответственный человек и, наверное, забыла, что является матерью пяти детей (три старших сына от Лопеса и две младшие дочки от Икарди), отправившись с ними в самый пострадавший от коронавируса регион Европы — Ломбардию.

Легионеры ПСЖ по-разному отреагировали на незапланированный перерыв в сезоне. Неймар, Тьего Силва и Кейлор Навас, подобно Икарди, разъехались по домам, а другие, как Маркиньос и Анхель Ди Мария, предпочли остаться в Париже.

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