Италия

Летом нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий за ПСЖ, может оказаться в Неаполе.

Поскольку из-за конфликта с Неймаром и Килианом Мбаппе Мауро Икарди летом почти наверняка покинет ПСЖ, Наполи изучает возможность воспользоваться моментом — сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

ПСЖ не будет выкупать контракт арендованного аргентинца, и Икарди вернется в Италию, причем президент Наполи Аурелио Де Лаурентис предпримет еще одну попытку заполучить экс-капитана "нерадзурри".

27-летний Мауро за свою карьеру выступал за Сампдорию (33 матча во всех турнирах, 11 голов), Интер (219, 124) и ПСЖ (аренда, 31, 20).

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