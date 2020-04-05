Италия

"Россонери" по-прежнему рассматривают кандидатуру немца.

Спортивный директор Лейпцига Ральф Рангник остается серьезным претендентом на должность нового главного тренера Милана, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Руководство итальянского клуба находится в поисках замены Стефано Пьоли и хочет пригласить на эту должность Рангника. Владеющая клубом компания Elliott Management готова выделить немецкому специалисту 75 млн евро на усиление состава этим летом.

Ранее сообщалось, что Милан также может пригласить Лучано Спаллетти.

На данный момент Милан занимает 7-ю строчку в Серии А, набрав 36 очков после 26 туров.

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