Италия

"Адзурри" хотят приобрести форварда Дженоа.

Нападающий Дженоа Андреа Пинамонти попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Партенопейцы намерены укрепить атакующую линию следующим летом и попытаются приобрести молодого форварда. "Адзурри" рассматривают итальянца в качестве альтернативы Эдинсону Кавани из ПСЖ.

Действующий контракт Пинамонти с Дженоа рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 22 поединка в футболке "грифонов", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи также хочет приобрести защитника Челси Эмерсона.

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