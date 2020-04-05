"Адзурри" хотят приобрести форварда Дженоа.
Андреа Пинамонти, Getty Images
05 апреля 2020, 15:03
Нападающий Дженоа Андреа Пинамонти попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Партенопейцы намерены укрепить атакующую линию следующим летом и попытаются приобрести молодого форварда. "Адзурри" рассматривают итальянца в качестве альтернативы Эдинсону Кавани из ПСЖ.
Действующий контракт Пинамонти с Дженоа рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 22 поединка в футболке "грифонов", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи также хочет приобрести защитника Челси Эмерсона.
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