Французский защитник высказался о будущем своего соотечественника.
Бакари Санья, Getty Images
01 апреля 2020, 14:58
Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья прокомментировал слухи о желании Поля Погба покинуть Манчестер Юнайтед предстоящим летом и вернуться в Ювентус.
На французского хавбека также претендует мадридский Реал, однако Санья уверен, что лучшим решением для его соотечественника будет присоединиться к стану "старой синьоры".
"Я скорее вижу, что Погба вернется в Ювентус, ведь там играет Криштиану Роналду. Именно в Турине Поль заявил о себе. Я уверен, что он любит этот клуб".
"Ювентус подписал таких игроков, как Рэмзи и Криштиану. Да, Роналду уже не молод, но играет он, как и молодые футболисты".
"В любом случае, Ювентус — молодая команда. Если рассматривать ближайшие несколько лет, то у Ювентуса больший потенциал, чем у Реала", — приводит слова Санья Goal.com.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию о продлении контракта Погба.
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