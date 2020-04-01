Англия

Французский защитник высказался о будущем своего соотечественника.

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья прокомментировал слухи о желании Поля Погба покинуть Манчестер Юнайтед предстоящим летом и вернуться в Ювентус.

На французского хавбека также претендует мадридский Реал, однако Санья уверен, что лучшим решением для его соотечественника будет присоединиться к стану "старой синьоры".

"Я скорее вижу, что Погба вернется в Ювентус, ведь там играет Криштиану Роналду. Именно в Турине Поль заявил о себе. Я уверен, что он любит этот клуб".

"Ювентус подписал таких игроков, как Рэмзи и Криштиану. Да, Роналду уже не молод, но играет он, как и молодые футболисты".

"В любом случае, Ювентус — молодая команда. Если рассматривать ближайшие несколько лет, то у Ювентуса больший потенциал, чем у Реала", — приводит слова Санья Goal.com.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию о продлении контракта Погба.

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