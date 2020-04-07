Италия

Итальянский клуб заинтересован в подписании опытного хавбека.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва попал в сферу интересов Милана, сообщает издание Corriere dello Sport.

Контракт опытного хавбека с Ман Сити подходит к концу, и итальянский клуб хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его на правах свободного агента. По информации источника, руководство "россонери" уже провело встречу с агентом испанца, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании вингера Атлетико Янника Карраско.

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