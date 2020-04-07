Италия

Партенопейцы заинтересованы в продолжении сотрудничества с тренером.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис доволен работой главного тренера Дженнаро Гаттузо и хочет продлить с ним соглашение.

Как сообщает портал Calciomercato, в ближайшее время партенопейцы намерены начать переговоры по новому контракту с наставником.

Гаттузо работает во главе Наполи с декабря прошлого года, сменив на этой должности Карло Анчелотти. Действующий контракт тренера с "адзурри" рассчитан до июня 2021 года.

На данный момент Наполи занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков после 26 туров.

Ранее сообщалось, что Наполи также хочет продлить контракт с Фабианом Руисом.

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