Партенопейцы заинтересованы в продолжении сотрудничества с тренером.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
07 апреля 2020, 15:19
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис доволен работой главного тренера Дженнаро Гаттузо и хочет продлить с ним соглашение.
Как сообщает портал Calciomercato, в ближайшее время партенопейцы намерены начать переговоры по новому контракту с наставником.
Гаттузо работает во главе Наполи с декабря прошлого года, сменив на этой должности Карло Анчелотти. Действующий контракт тренера с "адзурри" рассчитан до июня 2021 года.
На данный момент Наполи занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков после 26 туров.
Ранее сообщалось, что Наполи также хочет продлить контракт с Фабианом Руисом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.