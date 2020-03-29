Испания

Неаполитанцы хотят сохранить испанского полузащитника.

Наполи вновь попытается продлить соглашение с Фабианом Руисом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на II Mattino.

Испанский полузащитник является трансферной целью грандов Ла Лиги — Барселоны и Реала.

В этом сезоне Фабиан Руис провел 23 поединка в футболке Наполи, забив три гола и сделав две результативные передачи.

Контракт испанского полузащитника с клубом действителен до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Напомним, что ранее неаполитанцы запросили за Фабиана Руиса 150 миллионов евро.