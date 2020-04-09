Италия

Златан поддерживает форму в родной Швеции.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович покинут Италию и вернулся в Швецию, где тренируется вместе с Хаммарбю, сообщает Expressen.

По данным источника, шведский футболист сомневатся, что он станет продлевать действующий контракт с "россонери", который истекает будущим летом, особенно в условиях сегодняшнего кризиса.

Напомним, Ибрагимович зимой приобрел пакет акций Хаммарбю, чем вызвал негодование у болельщиков Мальме, которые изувечили статую в его честь.

Ранее сам Златан заявил, что еще не принял решения о своем будущем, но может и вовсе завершить карьеру.