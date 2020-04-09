Италия

Партенопейцы хотят подписать хавбека Вест Хэма.

Полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон попал в сферу интересов Наполи, информирует издание Corriere dello Sport.

Неаполитанский клуб хочет укрепить атакующую линию этим летом и попытается приобрести бразильского хавбека.

Фелипе Андерсон выступает в составе Вест Хэма с 2018 года, перейдя из Лацио. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 24 поединка в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Действующий контракт Фелипе Андерсона с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к нападающему Дженоа Андреа Пинамонти.

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