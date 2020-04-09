Италия

Партенопейцы проявляют интерес к норвежскому форварду.

Нападающий Александер Серлот попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Football Italia.

"Адзурри" продолжают находиться в поисках возможной замены Александеру Серлоту и попытаются подписать летом норвежского форварда.

Серлот принадлежит Кристал Пэлас, но минувшим летом перешел на правах аренды в Трабзонспор. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 39 поединков в футболке турецкого клуба, забив 25 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма Фелипе Андерсону.

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