Партенопейцы проявляют интерес к норвежскому форварду.
Александер Серлот, Getty Images
09 апреля 2020, 20:42
Нападающий Александер Серлот попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Football Italia.
"Адзурри" продолжают находиться в поисках возможной замены Александеру Серлоту и попытаются подписать летом норвежского форварда.
Серлот принадлежит Кристал Пэлас, но минувшим летом перешел на правах аренды в Трабзонспор. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 39 поединков в футболке турецкого клуба, забив 25 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма Фелипе Андерсону.
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