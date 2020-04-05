Неаполитанцы готовы пойти на уступки в трансфере испанского полузащитника.
Фабиан Руис, getty images
05 апреля 2020, 20:46
Наполи уменьшил свои запросы относительно стоимости Фабиана Руиса, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее неаполитанцы требовали за испанского полузащитника 80 миллионов евро, но теперь готовы продать игрока за 60.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что в Фабиане Руисе заинтересованы Реал и Барселона.
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