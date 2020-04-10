Италия

Футболист может присоединиться к римлянам на бесплатной основе.

Представитель Серии А Рома не теряет надежд подписать хавбека донецкого Шахтера Виктора Коваленко. Об этом информирует Calciomercato.

Украинец интересен "волкам" по той причине, что он может достаться им абсолютно бесплатно, так как его контракт с "горняками" истекает будущим летом.

Также Коваленко хорош знаком наставнику "джаллоросси" Пауло Фонсеке, с которым он работал в Шахтере.

Про Фонсеке Коваленко отыграл 111 матчей в составе дончан, отметившись 22 голами и 3 ассистами в период с 2016-го по 2019-й.

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