Италия

Босниец прокомментировал получение капитанской повязки в римском клубе.

Нападающий Эдин Джеко рассказал, что означает для него капитанская повязка в Роме.

"Для меня большая честь быть капитаном этой команды, после таких людей, как Тотти и Де Росси. Я был капитаном в Вольфсбурге, потом в Ман Сити. Я был капитаном Боснии последние шесть лет. Сейчас я нахожусь в прекрасном клубе.

Остаться здесь было правильным решением. Мне не сложно было принять его. Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба в такие тяжелые времена.

Наше здоровье важнее всего. Спорт сейчас не имеет приоритетного значения, но мы его любим как часть нашей жизни. Когда все успокоится и больше не будет опасности, тогда будет правильно завершить сезон", – рассказал Джеко в интервью сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 32 поединка в футболке "джаллоросси", забив 15 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Джеко вышел на шестое место в списке бомбардиров в истории Ромы.

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