Италия

Туринский клуб хочет подписать венесуэльского форварда.

Нападающий Бока Хуниорс Ян Уртадо попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Football Italia.

"Старая синьора" следит за выступлениями молодого форварда и готова начать переговоры по нему. Представители туринского клуба уже обращались к агенту венесуэльца, чтобы оценить возможность этого трансфера.

Действующий контракт Уртадо с Бокой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 поединков в футболке "сине-золотых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус также включился в борьбу за полузащитника Дани Себальоса.

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