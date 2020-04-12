Италия

Итальянец рассказал, почему не перешел в аргентинский клуб.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо признался, что мог присоединиться к Бока Хуниорс, будучи игроком.

"Не секрет, что я всегда восхищался Бока Хуниорс. Мне повезло сыграть против Боки и выиграть Межконтинентальный кубок, а также – в товарищеском матче в Германии.

Я был близок к переходу в Боку в 2012-м, но хозяйством руководит моя жена, и она меня не отпустила. Дети были очень маленькими тогда, поэтому семейная ситуация не способствовала переходу", – рассказал Гаттузо в интервью Football Italia.

Ранее сообщалось, что Наполи планирует продлить контракт с Гаттузо.

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