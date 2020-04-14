Италия

"Россонери" не будут продлевать контракты с двумя полузащитниками.

Милан решил не продлевать соглашения с Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой, сообщает журналист Николо Шира.

Клуб уже уведомил футболистов о том, что они могут искать новое место работы. Отметим, что контракты обоих полузащитников действительны до конца этого сезона.

Отметим, что на Бонавентуру претендует Лацио, а Билья может вернуться в Индепендьенте.

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