"Россонери" не будут продлевать контракты с двумя полузащитниками.
Лукас Билья, getty images
14 апреля 2020, 11:34
Милан решил не продлевать соглашения с Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой, сообщает журналист Николо Шира.
Клуб уже уведомил футболистов о том, что они могут искать новое место работы. Отметим, что контракты обоих полузащитников действительны до конца этого сезона.
Отметим, что на Бонавентуру претендует Лацио, а Билья может вернуться в Индепендьенте.
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