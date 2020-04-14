Итальянский клуб озвучил вариант сделки по аргентинцу.
Лаутаро Мартинес, getty images
14 апреля 2020, 14:55
Интер предложил Барселоне обменять Лаутаро Мартинеса на Антуана Гризманна, сообщает Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб посчитал обмен на француза, который обошелся Барселоне в 120 миллионов евро, равноценным.
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Единственным препятствием, по информации источника, является зарплата Гризманна в размере 17 миллионов евро в год.
Напомним, Интер окончательно решил, что не сделает скидку на Лаутаро Мартинеса, и будет настаивать на сумме в 111 миллионов евро.
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