Италия

Итальянский клуб озвучил вариант сделки по аргентинцу.

Интер предложил Барселоне обменять Лаутаро Мартинеса на Антуана Гризманна, сообщает Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб посчитал обмен на француза, который обошелся Барселоне в 120 миллионов евро, равноценным.

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Единственным препятствием, по информации источника, является зарплата Гризманна в размере 17 миллионов евро в год.

Напомним, Интер окончательно решил, что не сделает скидку на Лаутаро Мартинеса, и будет настаивать на сумме в 111 миллионов евро.

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