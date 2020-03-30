Испания

Мартин Ласарте рассказал о положении француза в стане каталонцев.

Мартин Ласарте, работавший с Гризманном в Реале Сосьедад, считает, что Антуан находится не в лучшем психологическом состоянии.

"Гризманн — козел отпущения в Барселоне. Он подавлен — ему грустно. Многие аспекты игры Гризманна зависят от настроения. За него заплатили много денег, это оказывает на него огромное давление.

Барселоне сильно не хватает Луиса Суареса. Большая часть ответственности ложится на Лионеля Месси, а остальным приходится заниматься Гризманну. Ему не комфортно в таких условиях", — приводит слова Ласарте Sport.es.

Напомним, что француз может перебраться в Манчестер Юнайтед, Арсенал или Пари Сен-Жермен.