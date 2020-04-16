Италия

Футбольные власти рассматривают другой сценарий возобновления игр.

Итальянский футбол может возобновиться ответными поединками Кубка Италии между Ювентусом и Миланом, Наполи и Интером, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Такой ход позволит предоставить остальным командам больше времени на подготовку к играм регулярного чемпионата.

Подобный вариант получает все больше положительных откликов среди представителей Серии А.

Напомним, что президент лиги Гравина в очередной раз подчеркнул, что чемпионат нужно доиграть.

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