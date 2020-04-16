Футбольные власти рассматривают другой сценарий возобновления игр.
Интер - Наполи, getty images
16 апреля 2020, 00:33
Итальянский футбол может возобновиться ответными поединками Кубка Италии между Ювентусом и Миланом, Наполи и Интером, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Такой ход позволит предоставить остальным командам больше времени на подготовку к играм регулярного чемпионата.
Подобный вариант получает все больше положительных откликов среди представителей Серии А.
Напомним, что президент лиги Гравина в очередной раз подчеркнул, что чемпионат нужно доиграть.
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